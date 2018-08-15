Фонд гарантування знову продає понад 100 гектарів землі «Родовід Банку» на київській Оболоні

Початкова ціна реалізації становить 2,96 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 серпня проведе в системі «ProZorro.Продажі» повторний аукціон з продажу понад 113,5 гектарів землі в Оболонському районі Києва, які знаходяться на балансі «Родовід Банку», що ліквідується.

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Як повідомляється на сайті фонду, початкова ціна реалізації активу становить 2,96 млрд грн, а заявки на участь у торгах приймаються до 20:00 21 серпня.

Відзначається, що виставлений на продаж об'єкт є одним із найбільш ліквідних активів банку. Цільове призначення земельної ділянки - будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» був докапіталізований державою в 2009 році на 8,4 млрд грн і ще на 3,95 млрд грн в 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. За 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель.

26 лютого 2016 року Національний банк за погодженням з Міністерством фінансів як власником «Родовід Банку» прийняв рішення про визнання банку неплатоспроможним та його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. З 21 грудня фонд почав процедуру ліквідації «Родовід Банку».