Оживаючі метри: у Києві продовжує дорожчати житло

Локомотивом зростання стали однокімнатні квартири в новобудовах — вони подорожчали на 7%.

За останній рік кількість угод з купівлі квартир у столиці зросла в 1,5 рази, а ціни на метри пішли вгору.

Про це йдеться в журналі "Новое время". Столичний ринок нерухомості подав ознаки "рухомості" — клієнти почали активніше купувати. "Оживаємо",— говорить Олена Біберова, директор київської ріелторської компанії Благовіст. За минулий рік кількість угод на первинному і вторинному ринках Києва зросла в 1,3–1,5 рази, так і динаміка минулих семи місяців 2018-го вселяє експертам оптимізм.

На думку Сергія Костецького, аналітика компанії SV Development, це свідчить про загальне відновлення економіки. І клієнти активніше шукають собі квадратні метри. Дійсно, веселіше пішли справи не тільки в Києві, але і в інших великих містах країни. Все це пожвавило апетити продавців. Держкомстат, порівнявши ціни на житло в першому півріччі 2018-го з тим же періодом, але роком раніше, переконався: нові квартири в країні в середньому подорожчали на 5,5%, а вживані метри додали 3,5% до своєї колишньої вартості.

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Локомотивом зростання стали однокімнатні квартири в новобудовах — вони подорожчали на 7%. Динаміка цін на двокімнатні апартаменти — на кілька відсотків нижче, а трикімнатні мали в середньому 3-відсоткову надбавку вартості. Схожим чином, тільки з корекцією всіх показників на мінус 2%, виглядає ситуація і з вже обжитим житлом.

За 7 місяців цього року продажі на первинному ринку Києва зросли на дві третини, а на вторинному — на 60%, підрахували в SV Development. Тепер щомісяця у головному місті країни укладають лише в два рази менше операцій, ніж це було в докризовому 2013-му: за теперішніх часів — відмінний показник.

Компактні квартири в новобудовах, придбані ще на стадії фундаменту, не тільки дають пристойні доходи при перепродажу вже готовими. Вони відмінно підходять для здачі в оренду: ставки після падіння в 2015-2016 роках стали рости. Так, за даними НБУ, на початку весни середня щомісячна плата в доларах за орендоване житло у столиці виявилася на дюжину відсотків вище, ніж у березні минулого року. Ціни на первинне житло штовхає вгору і зростання вартості будівельних робіт — за перші шість місяців 2018-го вони подорожчали на чверть.

Саме дорожчає долар зумовить плавне зростання вартості квадратних метрів до кінця року, упевнений Костецький.

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