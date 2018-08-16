Скільки торгових центрів, шкіл і лікарень порушують пожежну безпеку: дані ДСНС

ДСНС подала до суду 891 позов на призупинення експлуатації об’єктів з масовим перебуванням людей за результатами перевірок стану їх безпеки.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій подала до адміністративного суду 891 позовну заяву на призупинення експлуатації об’єктів з масовим перебуванням людей за результатами перевірок стану техногенної та пожежної безпеки цих об’єктів.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

Зазначається, що із залученням близько 2300 працівників ДСНС було проведено позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки у 33 тис. 392 закладах. З них - у 26 тис. 739 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 1 тис. 829 закладах охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням; 4 тис. 824 торговельних підприємств (торговельні центри, багатофункціональні будинки і комплекси), культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах.

"За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 32 тис. 683 керівника закладів та відповідальних посадових осіб. Також за результатами перевірок подано до адміністративного суду 891 позовну заяву на призупинення експлуатації об’єктів", - йдеться у дописі.

Згідно з інформацією, під час перевірок протипожежного стану торговельно-розважальних закладів (торговельні центри, багатофункціональні будинки і комплекси), культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів було виявлено 82 тис. 376 порушень.

Так, на 1 тис. 966 об’єктах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, на 663 об’єктах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а на 572 об’єктах - внутрішнє протипожежне водопостачання; 572 будівлі потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 515 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 1 тис. 307 будівель потребує обладнання первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 4 тис. 666 керівників об’єктів і відповідальних посадових осіб та направлено 272 позовні заяви до адміністративного суду.

Під час перевірок протипожежного стану дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів було виявлено 309 тис. 26 порушень. У 16 тис. 655 закладах відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 4 тис. 952 закладах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 1 тис. 697 закладах - внутрішнє протипожежне водопостачання; 2 тис. 305 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 1 тис. 420 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, 6 тис. 511 будівель необхідно обладнати первинними засобами пожежогасіння.

Так, за порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 26 тис. 163 керівника закладів і відповідальних посадових осіб та направлено 556 позовних заяв до адміністративного суду.

Крім того, у ДСНС повідомили, що за результатами перевірок протипожежного стану закладів охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням було виявлено 32 тис. 221 порушення.

Зокрема, у 1 тис. 171 закладі виявлено відсутність або несправність автоматичних систем протипожежного захисту, у 280 закладах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 354 закладах - внутрішнє протипожежне водопостачання; 264 будівлі потребує заміни або ремонту системи електропостачання, у 189 будівлях необхідно перепланувати шляхи евакуації, а 503 будівлі не обладнано первинними засобами пожежогасіння.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 1 тис. 854 керівника закладів і відповідальних посадових осіб та направлено 63 позовних заяв до адміністративного суду.