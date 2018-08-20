АМКУ перевірить ринок послуг зі встановлення індивідуального опалення

Також комітет перевірить ринок послуг з приєднання до теплових мереж.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав дослідження ринків послуг з приєднання до теплових мереж суб'єктів господарювання та послуг з організації встановлення індивідуального опалення в будинках.

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Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

«Підставою для проведення дослідження є виявлення фактів перешкоджання доступу на ринки постачання теплової енергії нових суб'єктів господарювання та визначення єдиного виконавця послуг з організації встановлення індивідуального опалення в будинках», - сказано в повідомленні.

В рамках дослідження Антимонопольний комітет проведе аналіз стану конкуренції на цих ринках і діяльності суб'єктів господарювання, а також органів місцевої влади на предмет дотримання ними законодавства про захист економічної конкуренції, додали в АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет оштрафував чотири фармацевтичні компанії на суму понад 18 млн грн за узгоджені антиконкурентні дії щодо завищення ціни на лікарські засоби в 2012-2016 роках.