В Україні введуть європейські вимоги до теплоізоляції будівель

Завдяки цьому українці зможуть економити до 15% тепла щороку, що в цілому становить близько 3 млрд грн при термомодернізації 3% всіх будівель.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує в державних будівельних нормах впровадити європейські вимоги до проведення фасадної теплоізоляції будівель, що дасть змогу українцям економити до 15% теплової енергії на ресурсах щороку.

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Як написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, відповідні пропозиції містяться в проекті нових державних будівельних норм (ДБН) «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування».

За його словами, при оновленні ДБН щодо фасадної теплоізоляції Мінрегіон запропонував привести у відповідність до європейських вимог про проведення подібних заходів, впровадити використання сучасних технологій і матеріалів, підвищити надійність їх використання.

«Завдяки цьому українці зможуть економити до 15% тепла. В цілому це близько 3 млрд грн економії при термомодернізації 3% всіх будівель щороку. І чим більше реконструюватиметься і будуватиметься таких будинків, тим більше зростиме економія», - сказав він.

Проведення таких заходів дасть змогу також на 15-20% підвищити термін експлуатації будівель.

«Якщо сьогодні приблизний термін експлуатації будівлі становить 100 років, то проведення заходів з теплоізоляції фасадів продовжить їй життя ще до 20 років», - написав він.

За словами заступника міністра, норми поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських і промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонту (термомодернізації) з урахуванням вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд і ДБН «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії".

Оновлені державні будівельні норми вже розроблені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і будуть прийняті найближчим часом, додав він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.