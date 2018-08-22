В Україні запустили державний реєстр субсидіантів

Завдяки цьому реєстру вже вдалося виявити 20 тис. осіб, які отримували подвійні субсидії на порушення законодавства.

Кабінет міністр України запустив єдиний державний реєстр отримувачів субсидій, який дасть змогу зробити механізм отримання субсидій більш прозорим і контролювати ефективність виплат з державного бюджету.

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Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

«Нарешті це сталося - ми створили єдиний національний реєстр одержувачів субсидій», - сказав у ході прийняття рішення прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він також зазначив, що завдяки цьому реєстру вже вдалося виявити 20 тис. осіб, які отримували подвійні субсидії на порушення законодавства.

«Як ми бачимо, навіть при першому аналізі 20 тис. осіб отримували по дві субсидії, а це кошти, які належать тим, хто потребує цього захисту», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінфін заявляв, що обсяг виплачених державою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг не відповідає обсягу спожитих енергоресурсів. Міністерство хоче зрозуміти і контролювати, як використовуються кошти платників податків на програму пільг і субсидій.