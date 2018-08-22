Українці без лічильників газу не зможуть отримати субсидії - ЗМІ

Таким чином уряд намагається стимулювати процес встановлення газових лічильників.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 жовтня 2018 року скасовуються або не видаватимуться субсидії тим споживачам, які не встановили лічильники газу.

Читайте такожУкраїнцям скоротили комунальні субсидії більш ніж у чотири рази

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 22 серпня, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на текст постанови, який є в розпорядженні редакції.

«Пільги та субсидії на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу з 1 жовтня 2018 року в обсязі встановлених соціальних нормативів не надаються споживачам, які не забезпечили самостійного встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу та письмово відмовились від їх встановлення за рахунок коштів державного бюджету або власних коштів операторів газорозподільних систем», — йдеться у постанові уряду.

Таким чином уряд намагається стимулювати процес встановлення газових лічильників.

Читайте продовження теми: У Кабміні спростували інформацію про скасування субсидій споживачам без лічильників газу - ЗМІ

Нагадаємо, Кабінет міністр України запустив єдиний державний реєстр отримувачів субсидій, який дасть змогу зробити механізм отримання субсидій більш прозорим і контролювати ефективність виплат з державного бюджету.