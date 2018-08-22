Субсидії по-новому: українцям обіцяють «живі» гроші для оплати комуналки з 2019 року

Із 1 січня 2018 року уряд запустив монетизацію субсидій на рівні постачальника послуг.

Повну монетизацію субсидій на рівні споживача комунальних послуг буде поетапно здійснено протягом 2019 року, повідомив у ході засідання уряду міністр соціальної політики Андрій Рева.

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«Стратегічно ми йдемо до повної монетизації, як це передбачено законом. Ми її розглядаємо як поетапний процес протягом 2019 року. Сподіваємось, найближчим часом ми разом із Мінфіном і Мінекономрозвитку вже обговорюватимемо аспекти цієї концепції для того, щоб кожен наш громадянин, починаючи з 2019 року, отримував «живі» гроші для оплати комунальних послуг», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив впровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків із теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії й надалі нараховуватимуть за соціальними нормами.