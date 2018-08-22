У Кабміні спростували інформацію про скасування субсидій споживачам без лічильників газу - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомили, що уряд прийняв постанову, згідно з якою з 1 жовтня 2018 року скасовуються або не будуть видаватися субсидії тим споживачам, які не встановили лічильники газу.

Кабінет міністрів не відміняв субсидії на газ для громадян, у яких не встановлені газові лічильники.

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Про це ЕП повідомив співрозмовник в Кабміні.

"На засіданні в середу дане рішення не приймалося. Це питання з розгляду було зняте", - сказав співрозмовник.

Раніше агентство «РБК-Україна» повідомило, що Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою з 1 жовтня 2018 року скасовуються або не будуть видаватися субсидії тим споживачам, які не встановили лічильники газу.

Нагадаємо, Кабінет міністр України запустив єдиний державний реєстр отримувачів субсидій, який дозволить зробити механізм отримання субсидій прозорішим і контролювати ефективність виплат з державного бюджету.