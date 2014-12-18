Нацбанк обіцяє допомогти постраждалим від падіння гривні "власникам" валютної іпотеки

Національний банк обіцяє найближчим часом організувати зустріч з представниками банків - найбільших кредиторів за валютними іпотечними кредитами для вироблення механізмів вибачення курсової різниці після реструктуризації валютних кредитів.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

До обговорення цього питання Нацбанк має намір залучити представників Міністерства фінансів України, банківських асоціацій, представника Міжнародного валютного фонду в Україні та представників громадськості.

НБУ нагадує, що за підсумками останнього засідання парламентського банківського комітету ухвалено рішення створити робочу групу за участю представників профільних комітетів, Нацбанку, громадської ради при НБУ та представників «кредитного майдану», основним завданням якої стане розробка законопроектів для вирішення проблем вкладників і позичальників.

Нагадаємо, Нацбанк наприкінці листопада вже повідомляв про формування ініціативної групи для вирішення проблем реструктуризації валютних кредитів у гривню за участю представників банків, фахівців банківських асоціацій та громадської ради при НБУ.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України з початку цього року за офіційним курсом знецінилася відносно долара США майже в 2 рази, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, що одержують доходи в гривні, й призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих з них резервів.

Читайте такожЧастина російських банків перестала видавати іпотекиУ липні цього року в парламенті було зареєстровано кілька проектів з пропозиціями про реструктуризацію валютних кредитів громадян у гривню, один з яких, розроблений представником президента у Верховній Раді Русланом Князевичем, знайшов найбільшу підтримку банкірів і НБУ та згодом був ухвалений у першому читанні. Повторного розгляду законопроекту не проводилося.

Законопроект Князевича передбачає конвертацію в гривню боргів за валютним кредитом не вище 1 млн грн за курсом на 1 січня 2014 року. Кредит має бути отриманий на придбання єдиного житла для позичальника, і за ним не повинно бути заборгованості на 1 січня. Несплачені зобов'язання за кредитом будуть перераховуватися у гривню за офіційним курсом на дату реструктуризації, а щомісячний платіж за кредитом буде обмежено еквівалентом такого платежу за курсом на 1 січня. Курсова різниця між зобов'язаннями за кредитом на дату реструктуризації і на 1 січня підлягає сплаті позичальником останнім платежем і може бути пробаченим банком.