В Україні зростає будівництво

Будівельні підприємства України в січні-липні збільшили обсяги робіт на 6,3% - до 61,1 млрд грн.

Будівельні підприємства України в січні-липні 2018 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,3% – до 61,1 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилася на 0,7% – до 30,37 млрд грн, у тому числі з будівництва нежитлових будівель збільшилися на 1,6% і становили 11,85 млрд грн, а з будівництва житлових будинків майже не змінилися і становили 15,41 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд порівняно з минулорічним періодом зріс на 12,7% і становив 30,73 млрд грн.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-липні становили 76,6% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 14% і 9,4% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 2,9% – до 14,04 млрд грн, виконавши 23% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 млрд грн.