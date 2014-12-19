На фоні панічного попиту в Москві різко подорожчали квартири

Підвищення ключової ставки Центробанку РФ і ажіотаж призвели до зростання вартості квартир - великі девелопери Москви і Підмосков'я заявляють про підвищення цін на 10-20% вже до кінця року. Так компанії готуються до зростання вартості кредитів на нові проекти. Підвищений попит на житлову нерухомість також швидко зміниться його падінням, попереджають експерти.

Як пише «Комерсант», про намір підняти вартість квартир вчора заявила одна з найбільших генпідрядних компаній Москви і області ГВСУ "Центр" (основний власник - КК "Розвиток" Михайла Черкасова). Вартість житла в об'єктах високого ступеня готовності збільшиться на 15-20%, а в 2015 році компанія прогнозує стрибок цін на 40%. Подорожчання в компанії пов'язують з підвищенням ключової ставки Центробанку до 17%, про яке було оголошено увечері в понеділок. За приблизними розрахунками, вартість кредитів на нові проекти зросте пропорційно ставці - на 6,5%, пояснює представник ГВСУ "Центр" Олексій Вдовін. Середній розмір поточної ставки кредитування проектів в компанії не уточнюють. За словами пана Вдовіна, найближчим часом компанія також може трохи знизити частку нових проектів, які реалізує в якості девелопера.

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Останні кілька тижнів девелопери і консультанти фіксували на ринку нерухомості підвищений попит. Зокрема, в компанії Est-a-Tet у листопаді обсяг угод зріс на 30%, а в грудні досяг рекордного показника. "Квартири продаються з випередженням через побоювання людей втратити свої заощадження, але реальна купівельна спроможність буде падати", - вважає керівник аналітичного центру Est-a-Tet Володимир Богданюк. За його прогнозом, падіння попиту може досягти 30%, на що вплине і зростання іпотечних ставок. Перша хвиля ажіотажного попиту цього року припала на період з січня по травень, але вартість квартир тоді зросла лише на 5%, нагадує керівник центру IRN.ru Олег Репченко. Зараз єдина вірна стратегія для девелоперів - не підвищувати ціни, намагаючись продати якомога більше квартир напередодні падіння попиту, впевнений він.