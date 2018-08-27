Розенко розповів, як можливе подорожчання газу вплине на одержувачів субсидій

За його словами, субсідіанти продовжуватимуть платити фіксовану суму за послуги ЖКГ.

Жителі України, які отримують субсидії, не відчують на собі підвищення ціни на газ для населення, заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.

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«Ті люди, які отримують субсидії, їх платіж за природний газ, житлово-комунальні послуги не збільшиться, тому що він є фіксованим. Хоч би якою була ціна на газ, людина платити ме ту саму суму», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про дату ухвалення Кабінетом міністрів рішення про підвищення ціни на газ для населення, Розенко сказав, що не чекає цього до приїзду місії Міжнародного валютного фонду до Києва, яка очікується 6 вересня.

Віце-прем'єр додав, що поки не можна точно стверджувати, що підвищення ціни на газ для населення відбудеться найближчим часом.

«Я думаю, що спочатку приїде місія МВФ, будуть проведені відповідні переговори, остаточне узгодження цих питань. Я не готовий зараз говорити про якусь конкретику - взагалі чи буде підвищуватися ціна на газ, а якщо буде, то на скільки, тому що триває дискусія, тривають переговори», - сказав він.

При цьому Розенко визнав, що є об'єктивні причини для такого непопулярного рішення - за 2,5 роки з моменту попереднього підвищення ціни на газ для населення світова ціна на «блакитне паливо» збільшилася, до того ж за цей час відбулася девальвація гривні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов‘язання «Нафтогазу» з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року.

26 липня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 вересня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (підвищена) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.