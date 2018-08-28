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На виплату субсидій може додатково знадобитися 7 мільярдів гривень - міністр соцполітики

03:32, 28 серпня 2018
Нерухомість
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Нині потреби в додаткових коштах немає / фото УНІАН

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"У нас прораховано різні варіанти. Навіть негативний сценарій теж нами прораховано. Не більше 7 млрд грн до кінця поточного року (потрібно на субсидії у гіршому випадку)", – сказав Рева.

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Нині потреби в додаткових коштах немає.

"Сьогодні ще не всі кошти державного бюджету, близько 55 млрд грн з (виділених) 71 млрд, використано на субсидії", – уточнив міністр соціальної політики.

Розмір субсидії наступного року залежатиме від вартості газу.

У літній період, коли потрібно було переоформляти субсидії, звернулося близько 4 млн осіб. З них субсидії призначено 3 млн 200 тис. українцям.

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Теги: #Рева#субсидії