У Києві не назвали точної дати, коли в місті з'явиться гаряча вода

У вересні місто сподівається таки укласти угоду із "Нафтогазом" для постачання газу.

КМДА спільно з НАК "Нафтогаз" напрацювала алгоритм дій для компромісних рішень, які дозволять відновити газопостачання та повернути у будинки гарячу воду.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу сьогодні, 28 серпня, передає ТСН.

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Він зауважив, що якщо буде погашена заборгованість держави перед "Київенерго" у розмірі 729 млн грн (за різницю в тарифу), це відкриє шлях для легітимного вирішення питання укладання угоди з НАК "Нафтогаз".

КМДА звертається до Кабміну з закликом внести зміну до урядової постанови, щоб закрити зобов'язання міста перед "Київенерго" за рахунок субвенції.

29 серпня, розповів Пантелеєв, алгоритм запустять в дію. Якщо завтра буде ухвалене рішення у Кабміні, місто та "Нафтогаз" укладуть угоду - 15-16 вересня. Щодо точної дати появи гарячої води у кранах, Пантелеєв не назвав конкретного числа.