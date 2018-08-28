Введення в експлуатацію житла скоротилося майже на третину

У містах введено в експлуатацію 2,1 млн кв. м, у сільській місцевості – 1,2 млн кв. м.

Показник введення в експлуатацію житла в Україні у січні-червні 2018 року знизився на 29,2% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і становив 3,261 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики.

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Водночас, у січні-червні прийнято в експлуатацію дачних і садових будинків нового будівництва загальною площею 195,2 тис. кв. м, що на 7,4% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

В цілому в січні-червні 2018 року загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будинків нового будівництва (включаючи дачні та садові будинки) становила 3,456 млн кв. м, що порівняно з січнем-червнем 2017 року менше на 27,8%.

У Київській області в першому півріччі прийнято в експлуатацію 594,1 тис. кв. м, що на 28,3% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, в Києві - 334,0 тис. кв. м, що на 64,3% менше від показника 2017 року.

Зазначені показники наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму і частини зони проведення операції Об'єднаних сил на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році порівняно з 2016 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні зріс на 9% - до 10,206 млн кв. м.