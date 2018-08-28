Борги по субсидіях населенню сягнули 8,3 мільярда гривень

Відомство попереджає про ризики не забезпечення до кінця року цих виплат населенню в повному обсязі.

Заборгованість по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг станом на 1 липня склала 8,3 мільярда гривень, 60% з яких прострочено.

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Про це повідомляється на сайті Рахункової палати з посиланням на результати аналізу виконання державного бюджету України на 2018 рік у першому півріччі.

За інформацією відомства, у січні-червні була перерахована субвенція для надання пільг і житлових субсидій на рівні 77% річного плану.

Враховуючи ці показники, Рахункова палата попередила про ризики не забезпечення до кінця року цих виплат населенню в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата за результатами аналізу показників за перше півріччя цього року констатувала ризики невиконання державного бюджету України на 2018 рік. За інформацією відомства, план доходів загального фонду держбюджету в першому півріччі не виконаний на 15 мільярдів гривень, а заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла до найбільшого з 2010 року обсягу в 2,7 мільярда гривень.