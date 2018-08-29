В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій

В Україні триває друга за рік перевірка отримувачів субсидій.

Безробітних українців, що стоять на обліку у центрах зайнятості, наполохала новина, що їх позбавлятимуть субсидій.

Інтернет-сайти поширюють інформацію, що їх навмисно зніматимуть з обліку. Людям нібито пропонують всілякі вакансії, які не підходять. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

300 тисяч безробітних нині перебувають на обліку в центрах зайнятості. І далеко не кожен знайде потрібну роботу. А хто довго обиратиме серед вакансій – втратить статус безробітного.

"За відмову від двох варіантів роботи людина знімається з обліку, тому що не бажає працевлаштовуватись", - пояснює начальник відділу центру зайнятості Тетяна Говорун.

Це означає автоматичну втрату допомоги із безробіття, та навіть більше – можливість отримувати субсидію.

"Якщо людина працездатного віку не хоче працевлаштовуватись, не перекваліфіковується, така людина отримувати субсидію не може", - говорить керівник Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Загалом до завершення опалювального сезону субсидію отримували майже 7 мільйонів родин. 2018-го компенсація малозабезпеченим за комуналку коштуватиме державі 71 мільярда гривень. Це майже обсяг оборонного бюджету. Значну частину цих витрат держава могла б заощадити.

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"Виникають різні ситуації: людина могла втратити роботу і 2-3 місяці, півроку шукати, бути на обліку в центрі зайнятості, але якщо людина десятиліттями показує відсутність доходів, то виникає природне питання, а чи не отримує вона тіньові доходи. Таким чином на сьогоднішній день всіх цих людей ми додатково перевіряємо", - пояснює Музиченко.

Ретельне просіювання субсидіантів добряче напружило тих, хто перебуває на обліку в центрах зайнятості. Люди переймаються, що держава спеціально намагається скоротити кількість офіційних безробітних, аби зекономити на виплатах.

"Я категорично спростовую ці речі. Ніякого ЦУ немає. Навпаки є величезне бажання людині знайти роботу. Ми ж не вирощуємо довгострокових безробітних", - каже виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

Тож, безробітним, які через центри зайнятості намагаються дійсно працевлаштуватися, – боятися нічого. А тим, хто навмисне використовує цей статус з вигодою отримання пільг, – варто замислитись. Мінсоцполітики жорстко просіює безбідних субсидіантів. Цієї осені їхні списки переглядатимуть повторно – вже вдруге цього року. Раніше таку процедуру проводили раз на рік.

Як повідомлялося, заборгованість за наданими пільгами та субсидіями населенню на оплату житлово-комунальних послуг станом на 1 липня склала 8,3 мільярда гривень, 60% з яких прострочено.