Гройсман доручив знайти гроші для повернення Києву гарячої води

Гройсман розпорядився дати доручення міністерству фінансів, що стосується джерел фінансування, а Мінрегіону оформити документ для підписання прем’єр-міністром.

Кабмін розглянув внесення змін до постанови КМУ № 110, що стосується надання субвенції із державного бюджету на погашення різниці у тарифах, що дозволить відновити гаряче водопостачання киянам.

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Про це під час засідання Кабміну 29 серпня заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ситуація критична з постачанням газу в м. Київ, внаслідок чого немає постачання гарячої води та під загрозою початок опалювального сезону", - заявив під час засідання мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, наразі немає можливості заключити договір "Київтеплоенерго" з "Нафтогазом" через невирішене питання боргів.

Різниця в тарифах становить близько 729,5 мільйонів гривень. Її треба погасити "для запобігання надзвичайної ситуації в столиці".

"Ситуація непроста, але сподіваємось вона сьогодні буде вирішена", - зазначив Кличко.

"Я пообіцяв, що ми допоможемо Києву і киянам вийти з цієї складної ситуації. Ми попрацювали з колегами по уряду і максимально знайшли можливості, щоб підтримати Київ", - зазначив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він розпорядився дати доручення міністерству фінансів, що стосується джерел фінансування, а Мінрегіону оформити документ для підписання прем’єр-міністром.

Таким чином договір з НАК "Нафтогаз" мають укласти вже 15-16 вересня. Після цієї дати має буде відновлено газопостачання на київських ТЕЦ.

Наразі НАК "Нафтогаз України" відмовляється підписувати контракт з КП "Київтеплоенерго" через невирішену ситуацію з боргами за газ. Через це кияни довгий час сидять без гарячої води. Під загрозою опинилося і теплозабезпечення столиці загалом.