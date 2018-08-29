Києву нарешті повернуть гарячу воду: названо дату

Для вирішення цього питання прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів віднайти джерела у державному бюджеті для надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн.

Централізоване гаряче водопостачання в Києві відновлять до 15 вересня.

Про це журналістам після засідання уряду 29 серпня заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Цей конфліктне питання дійшло до того, що питання потрібно було вирішувати на рівні Кабінету міністрів. Зараз це рішення на засіданні уряду було прийнято, тому, я сподіваюся, у найближчий тиждень-два вже буде газопостачання, а відповідно, і гаряча вода у киян", - заявив він.

Кличко підтвердив, що 15 вересня гаряча вода точно буде у киян.

Також він додав, що не буде зриву опалювального сезону в столиці.

На засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів віднайти джерела у державному бюджеті для надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оформити і подати йому на підпис.

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28 серпня заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що для підписання договору на поставку природного газу до 15 вересня між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" і Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" потрібно, щоби уряд ухвалив рішення про виділення субвенції.

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від «Київенерго» (входить до складу найбільшого, приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП «Київтеплоенерго». З 1 серпня «Київтеплоенерго» також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод «Енергія»).

22 травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 млрд грн). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

23 травня «Нафтогаз» заявив, що готовий укласти договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» відразу після вирішення питання правонаступництва 5 млрд грн боргів, які були накопичені «Київенерго».

За словами заступника голови КМДА Пантелєєва, заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» включає в себе близько 1,2 млрд грн нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань потребує рішення на національному рівні. Щодо 1,2 млрд грн між сторонами триває судовий спір.

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тис. грн за 1 тис. куб. м, що на 47% вище за ціну, за якою «Нафтогаз», відповідно до спеціальних зобов'язанняь, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тис. грн).