В Україні змінять вимоги до розміру вікон

Нову державну будівельну норму повинні прийняти найближчим часом.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує змінити державну будівельну норму (ДБН) щодо вимог до розміру вікон при будівництві будівель залежно від світлокліматичних особливостей регіону.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

«У новій ДБН щодо освітлення ми пропонуємо скоригувати розрахунки природного освітлення в приміщеннях. Зокрема, уточнити зонування території України за світловим кліматом, розподіливши її на чотири зони зі світлокліматичними особливостями. Це дасть можливість більш коректно розраховувати необхідну мінімальну площу вікон у приміщеннях в різних регіонах України, і, отже, підвищить інсоляцію і комфорт у приміщеннях», - написав він.

Що стосується зон, то до першої, за словами Парцхаладзе, планується включити Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Львівську та Волинську області. До другої зони мають увійти Закарпатська, Чернівецька, Вінницька, Київська, Чернігівська і Сумська області. До третьої зони включать Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Донецьку та Луганську області. Четверта зона включає Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області та Крим.

Як додав заступник міністра, нову державну будівельну норму мають прийняти найближчим часом, а поширюватися вона буде на проектування освітлення приміщень у житлових, цивільних, промислових будівлях і спорудах, на територіях промислових і сільськогосподарських підприємств, а також на проектування зовнішнього освітлення населених пунктів, у тому числі, вулиць, доріг і парків.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.