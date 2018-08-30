Мінрегіон оголосив про запуск «будівельної амністії»

Вже днями Мін'юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію об'єктів.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України запускає механізм «будівельної амністії» для об'єктів незначного класу наслідків (СС1), побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За його словами, цього рішення очікують дуже багато громадян, оскільки кожне п'яте звернення до Державної архітектурно-будівельної комісії сьогодні стосується саме «будівельної амністії».

«Вже днями Мін'юст опублікує наказ Мінрегіону про порядок обстеження та прийняття в експлуатацію таких об'єктів. У першу чергу це стосується приватного сектору, який раніше не встиг зареєструвати документи на свої будинки, дачні або садибні будинки, гаражі, що були побудовані до 2015 року й мають площу не більше 300 кв. м. Ми продовжуємо строк прийняття в експлуатацію таких будинків», - написав Зубко.

За словами міністра, порядок розроблено на виконання Закону №3696 «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» про продовження строку прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт».

«Порядок обстеження та прийняття в експлуатацію, який ми впроваджуємо, дуже простий. Він не вимагає від українців зайвих довідок. Головне, щоб побудований об'єкт відповідав цільовим призначенням земельної ділянки, будівельним нормам і пройшов технічну інвентаризацію. Орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний прийняти об'єкт в експлуатацію після технічного обстеження протягом 10 днів із моменту подачі заяви», - написав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, податок на нерухомість в Україні було введено на початку 2015 року з набранням чинності новим Податковим кодексом. Ним оподатковуються квартири площею понад 60 квадратних метрів і будинки площею понад 120 квадратів. Процентну ставку податку визначають місцеві ради.

Оподаткуванню також підлягає загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частин (гаражі, господарські будівлі, майстерні, офісні приміщення тощо).

У 2017 році до місцевих бюджетів від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 2,4 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У 2018 році платники податку сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2017 рік.