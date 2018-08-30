В Україні розширили перелік майданчиків для реєстрації оцінки нерухомості

Фонд держмайна авторизував четверту майданчик для реєстрації оцінки нерухомості в Єдиній базі даних.

Фонд державного майна України авторизував електронний майданчик «Реєстр оцінки», який тепер можна використовувати для реєстрації оцінки нерухомості в Єдиній базі даних оцінки нерухомості.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.

«Фонд авторизував ще один майданчик в Єдиній базі звітів про оцінку. Ним став «Реєстр оцінки», оператором якого є приватне підприємство «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ». Це вже четвертий майданчик. Їхня кількість буде збільшуватися, щоб оцінювачі мали вибір і користувалися саме тим, який найбільш зручний для них», - написав він.

Трубаров зазначив, що станом на 29 серпня в Базі даних зареєстровано 45,35 тисяч звітів про оцінку, з яких нотаріуси перевірили 25,65 тисяч звітів.

«Орієнтовний розмір сплати податків до державного бюджету становить майже 731 млн грн, що в 1,7 раза вище за показники двотижневої давності і в 13 разів більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Фонд держмайна запустив оновлену Єдину базу даних оцінки нерухомості та електронний модуль оцінки, що передбачає автоматичну електронну перевірку кожного звіту оцінювачів на відповідність закладеним ціновими показниками мінімально допустимої вартості.

Антимонопольний комітет України почав перевірку дій Фонду державного майна при запуску оновленої Єдиної бази даних оцінки нерухомості та підключення до неї електронного майданчика з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Викликано це було тим, що на момент запуску Єдиної бази на сайті Фонду держмайна був вказаний лише один авторизований електронний майданчик - «ОЦІНКА.online».