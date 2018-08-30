Інтернет-магазин Rozetka орендував частину Головпоштамту в центрі Києва

Rozetka уклала договір з «Укрпоштою» на оренду приміщення у Головпоштамті за 70 млн грн терміном на п'ять років.

Інтернет-магазин Rozetka уклав договір із національним оператором «Укрпошта» про оренду приміщення в Головпоштамті на загальну суму 70 млн грн, повідомили у прес-службі «Укрпошти».

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Як зазначається, Rozetka стала переможцем відповідного аукціону на майданчику "Prozorro. Продажі".

«В результаті торгів ціна зросла на 31% від початкової та становила 1 млн грн на місяць за оренду 1,5 тис. кв. м площі», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що угоду укладено терміном на 60 місяців, а сума договору за весь період становитиме більш як 70 млн грн з урахуванням щорічної індексації вартості оренди. При цьому витрати на утримання нерухомості оплачуються додатково до орендної плати.

«Укрпошта» реалізує масштабний проект у сфері управління власним портфелем нерухомості. Вперше компанія оптимізує площу своїх приміщень і отримає такі значні кошти від оренди - понад 70 млн грн в рамках одного договору. Від оренди приміщення найбільшим інтернет-магазином України Rozetka ми також очікуємо синергетичного ефекту - оформлені тут покупки можна буде відразу відправляти в будь-який куточок України. Для клієнтів «Укрпошти» робота відділення Головпоштамту також стане зручніше - всі послуги можна буде отримати в одному операційному залі, що скоротить час обслуговування», - зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За умовами аукціону, переможець зобов'язаний здійснити ремонт приміщення, включаючи реконструкцію системи електропостачання, і утримувати приміщення в належному технічному стані впродовж терміну дії договору оренди.

Залучені кошти «Укрпошта» планує спрямувати на розвиток своєї інфраструктури і мережі: відкриття нових відділень, оновлення матеріально-технічного стану діючих, поліпшення умов праці виробничого персоналу.

Як повідомляв УНІАН, національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» розпочав співпрацю з інтернет-магазинами Rozetka і F.ua. Зокрема, «Укрпошта» почала доставляти товари для клієнтів інтернет-магазинів.

У липні «Укрпошта» оголосила тендер на здачу в оренду першого поверху будівлі Головпоштамту в Києві під розміщення відділення інтернет-супермаркету.

В оренду здається фасадне приміщення з окремим входом із Майдану Незалежності та цілодобовим доступом до об'єкту, стартова ціна становила 760 тис. грн на місяць.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.