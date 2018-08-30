Під грифом "секретно": міністр вказав у ФБ джерело грошей на гарячу воду в Києві, а потім видалив пост

При цьому сама стратегія реформи державного управління буде частково переглянута. Пізніше ця інформація була видалена з поста в Facebook.

Кабмін частково профінансує державну субвенцію Києву на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги за рахунок перерозподіл частини коштів, передбачених на 2018 рік на програму реформи державного управління.

Читайте такожУ Києві не назвали точної дати, коли в місті з'явиться гаряча вода

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

"До речі, одним з джерел субвенції планується перерозподіл частини коштів, передбачених на цей рік на програму реформи державного управління. Ми прийняли це рішення, оцінивши реальні потреби у фінансуванні, які будуть у нас до кінця року", - заявив він.

Саєнко додав, що сама стратегія реформи державного управління буде частково переглянута, враховуючи результати масштабної оцінки та уроки, які були винесені з першого етапу реформи.

Проте пізніше ця інформація була видалена з його поста в Facebook.

В минулому році прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував намір залучити до урядових структур 1000 молодих кадрів для підвищення ефективності державного управління.

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках покращення функціонування державної служби.

При міністерствах введений інститут держсекретарів - він, за планом, розведе політичні та адміністративні функції керівників відомств. В додаток до цього вводиться так званими генеральні директорати, які, в свою чергу, поділяться на управління і відділи, адміністративно вони будуть підкорятися держсекретаря міністерства.

Реформа фінансується за рахунок коштів ЄС в обсязі 104 мільйони євро.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів знайти джерела у державному бюджеті для надання субвенції місту Київ на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 мільйонів гривень, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оформити та подати йому на підпис.

У свою чергу, Київський міський голова Віталій Кличко запевнив, що завдяки наданню субвенції у столиці може з'явитися гаряча вода вже до 15 вересня.

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від "Київенерго" (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП "Київтеплоенерго". З 1 серпня "Київтеплоенерго" також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод "Енергія").

22 травня влада Києва повідомили, що "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" через борги попереднього оператора "Київенерго" (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання "Київенерго" не підлягають передачі "Київтеплоенерго".

23 травня "Нафтогаз" заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" відразу після вирішення питання правонаступництва 5 мільярдів гривень боргів, які були накопичені "Київенерго".

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, заборгованість "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" включає в себе близько 1,2 мільярда гривень нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 мільярда гривень між сторонами триває судовий спір.

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів, що на 47% вище ціни, за якою "Нафтогаз", відповідно зі спеціальними зобов'язаннями, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тисяч гривень).