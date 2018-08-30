У «Київводоканалі» спростували поширену в соцмережах інформацію про промивку мереж хлором у потрійній концентрації
У водопостачальній компанії «Київводоканал» заявляють, що поширена у соціальних мережах інформація про нібито промивку водопровідних мереж хлором у потрійній концентрації з п’ятниці до понеділка не відповідає дійсності.
Про це повідомили у пресс-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням «Київводоканал».
«Промивка мереж, які обслуговує «Київводоканал», відбувається виключно за графіком, узгодженим зі всіма службами міста. До того ж, про цей захід заздалегідь обов’язково повідомляються всі мешканці, чиї будинки потрапляють у зону промивки, через офіційний сайт «Київводоканалу», ЗМІ, соціальні мережі, оголошення на дверях під’їздів», – йдеться у повідомленні.
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У компанії наголошують, що промивка виконується протягом шести годин виключно у нічний час із випуском промивочної води в каналізаційну систему, тобто без подачі в будинки. Після проведення робіт обов’язково береться аналіз води, і тільки після отримання результату приймається рішення щодо подачі води у внутрішньобудинкову мережу, тобто безпосередньо у домівки мешканців.