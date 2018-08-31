АМКУ підозрює вісім облгазів в махінаціях з лічильниками для населення

Антимонопольний комітет почав розслідування можливого порушення законодавства 8 газопостачальними компаніями при встановленні лічильників газу для населення.

Антимонопольний комітет почав розслідування можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції операторами газорозподільних систем (ГРС, облгазами і міськгазами) при встановленні лічильників природного газу для населення, повідомляє прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, до Комітету надійшли заяви від суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку реалізації лічильників газу для населення, про можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях операторів ГРС.

«За результатами розгляду зазначених заяв встановлено, що при проведенні тендерів на закупівлю лічильників природного газу для споживачів оператори ГРС надавали конкурентні переваги одним суб'єктам господарювання перед іншими. Разом з тим, відмовляли споживачам у встановленні лічильників природного газу виробництва одних суб'єктів господарювання, натомість пропонуючи лічильники іншого виробника», - йдеться в повідомленні.

На думку АМКУ, такі дії операторів ГРС можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку реалізації лічильників природного газу і до ущемлення інтересів споживачів.

«Комітетом розпочато розгляд справи за ознаками скоєння компаніями «Вінницягаз», «Івано-Франківськгаз», «Дніпрогаз», «Львівгаз», «Харківміськгаз», «Сумигаз», «Чернігівгаз» та «Чернівцігаз» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку розподілу природного газу», - йдеться в повідомленні комітету.

Також зазначено, що на даний момент АМКУ здійснює збір і аналіз доказів у справах.

За результатами розгляду справ буде ухвалено рішення, передбачені законодавством.

Одночасно з цим АМКУ проводь дослідження відповідності дій інших операторів ГРС законодавству про захист економічної конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, у липні АМКУ почав дослідження наявності можливих порушень законодавства про захист економічної конкуренції операторами газорозподільних систем (ГРС, облгазами і міськгазами) при переведенні абонентів на дистанційну передачу показників споживання природного газу.

Також Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за підозрою в крадіжці газу впродовж 2017-2018 років облгазами, кінцевим бенефіціаром яких є український олігарх Дмитро Фірташ.

Значну частку на ринку розподілу і поставок газу для потреб населення займає група компаній Дмитра Фірташа Group DF.