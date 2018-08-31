Дії АМКУ підривають принцип двоетапності тендерних торгів – ЗМІ

На початку липня були відкриті торги на будівництво для Нацбанку чотириповерхової будівлі ЦОД на київській Троєщині, на території Банкнотно-монетного двору, які АМКУ відмінив.

Дії АМКУ блокують початок будівництва одного з найбільших центрів обробки даних (ЦОД) для Нацбанку, а також ставлять під сумнів сам принцип двоетапності тендерних торгів.

Про це пише Liga.net у статті "Привид на Троєщині. Як забудовники "побилися" за датацентр НБУ", передає БизнесЦензор.

На початку липня були відкриті торги на будівництво для Нацбанку чотириповерхової будівлі ЦОД на київській Троєщині, на території Банкнотно-монетного двору.

"Проект з попередньою оцінною вартістю 339 млн грн, само собою зрозуміло, зацікавив різних учасників, які, як це зазвичай і буває, намагалися втопити один одного перед аукціоном і в підсумку завалили закупівлю", – наголошується в статті.

Зокрема, ряд компаній, у тому числі і "Поділжилбуд", які не відповідали критеріям і не були допущені до торгів, звернулися зі скаргами в АМКУ.

Незважаючи на безпідставність вимог АМКУ прийняв рішення відмінити торги, чим створив досить небезпечний прецедент, пишуть автори статті.

"АМКУ своїм рішенням, в якому скасував тендер на першому етапі нібито через відсутність документів з ціновою інформацією, по суті поставив законність проведення всього тендеру під питання", – йдеться в матеріалі.

У Національному банку повідомили, що розглядають питання подачі позову до суду про скасування рішення АМКУ.

В НБУ звертають увагу, що "Поділжилбуд" подав скаргу не щодо своєї дискваліфікації, а на інших чотирьох учасників, які були допущені.

"Це демонструє бажання скаржника відмінити торги в цілому", – підкреслюють у відомстві.