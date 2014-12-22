Росія планує протягом двох років підвищувати комунальні тарифи в окупованому нею Криму

Федеральною службою по тарифах РФ спільно з нелегітимною Радою міністрів окупованого Росією Криму розроблено прогнозний план підвищення тарифів, передають "Новини Криму".

Читайте такожОбама перед Різдвяними канікулами схвалив додаткові санкції проти КримуЗгідно з прогнозним планом, в анексованому Криму до 2017 року планується вийти на економічно обґрунтовані тарифи, повідомив на прес-конференції "міністр" житлово-комунального господарства півострова Олександр Жданов.

За його словами, перше підвищення буде здійснено з 1 січня наступного року, збільшення тарифу для теплопостачальних компаній складе 10%, для підприємств водопостачання - 15%, вивіз сміття - 8%. Наступне підвищення тарифів планується з 1 липня.

"Міністр" підкреслив, що план є прогнозним, тому в нього допустимо вносити зміни.

Читайте такожЗаплатили за Крим: реальні доходи росіян різко знизилисяЯк повідомлялося, тарифи на тепло, воду та вивезення сміття з 1 січня зростуть у Криму на 8-15 відсотків. У наступному році в Криму розцінки на комунальні послуги будуть переглянуті у бік підвищення двічі.