Мінрегіон залишився без заступника міністра з питань євроінтеграції

Кабінет міністрів України звільнив Мирослава Кошелюка з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питань європейської інтеграції.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №1221-р від 17 грудня 2014 року.

«Звільнити Кошелюка Мирослава Євгеновича з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з питань європейської інтеграції за власним бажанням», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, Кошелюк був призначений на посаду заступника глави Мінрегіону з євроінтеграції в серпні поточного року. Тоді ж Кабмін призначив ще 8 заступників голів різних міністерств з питань євроінтеграції.