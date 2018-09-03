У столиці подорожчало вторинне житло

Найбільше подорожчали 1-кімнатні квартири – на 5,9%, до 33 525 гривень за квадратний метр.

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в серпні 2018 року зросла порівняно з липнем на 4,7% і склала 34,710 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 0,1% – до 1240 дол/кв. м.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

Також повідомляється, що з серпня 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва у гривні подорожчали в середньому на 8%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 0,8%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла зросли на 4,5%, в дешевому - на 4,9%, а в доларовому еквіваленті знизилися на 0,3% в дорогому сегменті, а в дешевому залишилися без змін.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подорожчали 1-кімнатні квартири – на 5,9%, до 33,525 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зросла на 4,5%, до 35,467 тис. грн/кв. м, 3-кімнатних - на 4,3%, до 34,457 тис. грн/кв. м, а ціна 4-кімнатних квартир зросла на 4% - до 36,710 тис. грн/кв. м.

За минулий місяць в доларовому еквіваленті зафіксовано зміну середніх цін у всіх адміністративних районах Києва - від -0,3% у Дніпровському і Святошинському до +7% у Подільському районі. В національній валюті середня ціна зросла у всіх районах, від 4,6% у Дніпровському і Святошинському до 5,6% у Подільському районі.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в серпні порівняно з липнем зменшилася на 4,1% і становить 17,8 тис.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 26%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 34% і 4-кімнатні – 8%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", за підсумками 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 0,6%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 5,6%.