У Києві у деяких районах 4-6 вересня відключать холодну воду

Припинення водопостачання споживачам пов’язано з плановими ремонтними роботами на мережах.

У Києві у деяких районах 4-6 вересня відключать холодне водопостачання

Про це повідомляє прес-служба ПрАТ «АК «Київводоканал».

Як зазначається, припинення водопостачання споживачам пов’язано з плановими ремонтними роботами на мережах.

Так, 4 вересня буде відключено водопостачання з 10:00 до 20:00 до житлових будинків на вул. Алматинська, 39-А, 39-В, 39-Г, 39-Д, 39-Є, 41-А, 41-Б.

З 22:00 4 вересня до 06:00 5 вересня призупинять водопостачання до житлових будинків на вул. Антоновича, 50, 57, 59, 59-Б; вул. Ділова, 11, 13, 20, 22, 22-Б, 22-В, 24; вул. В. Васильківська, 74, 76, 76-Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88-А, 90, 92 та 78 (школа).

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Вдень 5 вересня з 09:00 до 20:00 буде припинено водопостачання за адресами: вул. Героїв Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5-А, 7-А, 7-Б, 10-А, 10-Б, 12, 14, 16 (ж/б), 3 (д/с), 3-А (прокуратура); вул. В. Гавела, 25, 27-А, 29 (ж/б).

Відключать холодну воду 6 вересня з 10:00 до 19:00 споживачам житлового будинку на вул. Качалівська, 9.

ПрАТ «АК «Київводоканал» дякує за розуміння і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.