У Росії ставка за іпотекою перевищила психологічно прийнятний для позичальників рівень

Сбербанк Росії 22 грудня підвищив ставки за базовими іпотечними продуктами в середньому на 2 п. п., а також припинив приймати заявки на неліквідну нерухомість - будівництво житлового будинку, заміську нерухомість, гаражі, пишуть "Ведомости".

Подані відучора заявки на кредити на готове житло для клієнтів «з вулиці» в Сбербанку будуть задовольнятися за 14,5-15,5% річних, на спорудження - по 15-16%.

Читайте такожРосіяни масово вилучають з банків готівку: Сбербанк став головною жертвою панікиДержбанк посилив і нецінові параметри - мінімальний початковий внесок підвищено з 10-15 до 20%. Термін дії схваленої заявки для позичальників скоротився вдвічі - до 60 днів.

«ВТБ 24» підняв ставки за іпотекою ще 18 грудня - як за новими, так і за раніше поданими заявками. Тепер у нього єдина ставка - 14,95%. На два держбанки припадає понад 70% іпотеки, що видається.

У приватних банків ставки зросли сильніше відразу після підвищення ключової ставки ЦБ: від 17%.

«Психологічним рівнем» для іпотечних позичальників є ставка 15% річних, оцінює Агентство з іпотечного житлового кредитування. «Але в поточних умовах попит на житло і іпотеку підігрівається бажанням населення вкласти наявні кошти, у зв'язку з чим найближчим часом попит на іпотеку, незважаючи на істотне підвищення ставок, може зберегтися на високому рівні», - вказує представник агентства.

Попит ажіотажний, підтверджують банкіри. На їхню думку, з такими ставками іпотека в 2015 р. «просяде в два рази». Очевидно, що зниження буде, зможемо оцінити його в лютому. Це вдарить по забудовникам. В поточному році частка іпотечних угод на ринку новобудов у ряду великих забудовників вперше досягла 40%, а по деяких об'єктах - 80%.

Читайте такожБанкрутство російських компаній неминуче - Credit Suisse«Будівництво житла економ-класу дуже залежить від іпотечного попиту, і, якщо він різко впаде, дехто не завершить розпочаті об'єкти», - каже приватний банкір.