В Україні подорожчає вода

Вода в Києві може додати в ціні майже в півтора разу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила місцевим водоканалом підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

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Нові тарифи в кожному регіоні будуть різними, а зростуть переважно на 12-13%. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

У столиці вода уже подорожчала. Від 1 серпня за кубометр беруть 16 грн 72 коп. А наступного року "Київводоканал" хоче знову підняти ціну.

Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Київводоканал" після підвищення тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до 16,716 грн за куб. м, пропонує у 2019 році підвищити тариф споживачам столиці ще на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м.