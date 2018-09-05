Нові будівельні норми забезпечать комфортне середовище для українців - Гройсман

За словами прем'єра, прийняті в радянський час державні будівельні норми не відповідають сучасним тенденціям.

Впровадження нових державних будівельних норм спрямоване на те, щоб створити комфортне середовище для жителів України.

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Про це на засіданні уряду в середу заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми провели величезну роботу з асоціаціями, з архітекторами, щоб створити нормальні якісні умови і норми будівництва в державі. Ми хочемо створити комфортне середовище в містах, селищах, громадах, щоб ті, хто проектує будівлі і споруди, робили це так, як це робиться в цивілізованих країнах світу, як це робиться в Європі, це повинно бути комфортно, естетично, якісно", - сказав він.

За словами прем'єра, до сьогоднішнього дня в країні фактично продовжували діяти прийняті ще в радянський час будівельні норми, які не відповідають сучасним тенденціям.

"Ми живемо в 21-м столітті, а будівельні норми використовуються ще радянських часів. Я думаю, що ми часто чуємо і бачимо власними очима, що начебто йде нове будівництво, начебто воно будується за великі кошти, але виглядає воно досить примітивно і нагадує нам про радянське минуле", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України переглянуло 13 державних будівельних норм, а з початку цього року - 10. Також міністерство планує до кінця цього року переглянути ще 16 ДБН.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідності з їх призначенням.