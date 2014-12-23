Кабмін хоче ввести податок на всю комерційну і житлову нерухомість

Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про внесення змін у Податковий кодекс і деякі інші закони України (щодо податкової реформи)».

«Надати місцевим органам влади право встановлювати ставки податку на нерухоме майно для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості у розмірі до 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м площі об'єкта оподаткування», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Встановлення пільг щодо податку на нерухомість, як наголошується, також передається у відання місцевих органів влади. Крім того, пропонується встановити єдиний підхід до оподаткування комерційної та некомерційної нерухомості.

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