Кабмін хоче ввести податок на всю комерційну і житлову нерухомість
Кабінет міністрів України пропонує обкласти податком всю комерційну, некомерційну і житлову нерухомість і передати адміністрування цього податку у відання місцевих органів влади.
Про це йдеться в урядовому законопроекті «Про внесення змін у Податковий кодекс і деякі інші закони України (щодо податкової реформи)».
«Надати місцевим органам влади право встановлювати ставки податку на нерухоме майно для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості у розмірі до 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м площі об'єкта оподаткування», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.
Встановлення пільг щодо податку на нерухомість, як наголошується, також передається у відання місцевих органів влади. Крім того, пропонується встановити єдиний підхід до оподаткування комерційної та некомерційної нерухомості.
Читайте такожМайбутня коаліція пропонує забезпечити доступ до даних про власників землі і нерухомості через інтернет
Читайте такожпропонував передати податок на нерухомість у відання місцевої влади