Україна готова до опалювального сезону - Гройсман

За словами прем'єра, в Україні достатньо запасів газу для початку опалювального сезону.

Україна повністю готова до опалювального сезону, а відповідальність за своєчасний його старт несуть муніципалітети.

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Про це повідомив в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я кілька років працюю і чую, що не розпочнеться опалювальний сезон. Забудьте про це і не лякайте людей. Україна готова до опалювального сезону. Відповідальність за своєчасний пуск несуть муніципалітети", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, в Україні достатньо запасів газу для початку опалювального сезону.

При цьому Гройсман зазначив, що зараз ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо формування єдиної ціни на газ в Україні.

"Сьогодні вартість газу для промисловості – 11 тисяч, а для населення 7 тисяч за кубометр. Ми працюємо над пошуком оптимальних рішень, але головне для мене - захистити простих громадян", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що місцеві органи влади спрямовують лише 3% бюджету розвитку на підготовку до опалювального сезону 2018-2019 років, що може бути недостатньо для нормального проходження осінньо-зимового періоду.