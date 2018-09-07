Будівництво з початку року подорожчало майже на чверть

Найбільше подорожчали роботи в сфері будівництва інженерних споруд – на 27,3%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 24%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 27,3%, а також у сфері будівництва комплексних промислових споруд – на 25,8%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 21,3%.

При цьому вартість БМР в липні 2018 року порівняно з червнем зросла на 0,7% (у червні вартість відносно травня зросла на 0,5%).

Найбільше зростання цін на БМР у липні зафіксовано у сфері будівництва інженерних споруд – на 1,3%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2016 роком зросли на 13,4%.