Майамі в Україні: в Одесі побудують новий житловий комплекс преміум-класу

В Одесі американські та ізраїльські інвестори планують будівництво нового житлового комплексу на зразок американського міста Маямі.

Про це повідомило джерело з Одеської міської ради, пише 048.ua.

Як зазначає джерело, незабаром на березі моря біля Одеського паркової зони, за адресою Французький бульвар, 27/1, на території колишньої спортивної бази має відродитися будмайданчик нового унікального житлового будинку.

Планується, що цей житловий квартал буде складатися з двох комплексів - 18-поверхового будинку з готелем і апартаментами, а також 6-поверхового оздоровчого комплексу включає в себе сучасний СПА-салон і медичний центр.

«У самому житловому комплексі буде власна інфраструктура, що включає всі необхідні зони: басейни, фітнес, дитячий садок, кафе, підземний паркінг, магазин формату «біля будинку», кімнату для ділових переговорів, зручний хол, окремі комори, спортивний майданчик, а також вертолітний майданчик. Але родзинкою цього комплексу став вихід на берег до яхт-клубу», - зазначає співробітник Одеської міськради.

За деякими чутками, американці планують розвинути і сам яхт-клуб, тому що сьогодні він далеко не в найпривабливішому вигляді.

Зазначається, що будівництво стартує незабаром, після остаточного затвердження проекту житлового комплексу. Приблизно навесні 2019 року.

На даний момент бізнесмени ведуть активні переговори з мерією і закінчують розробляти проект комплексу.