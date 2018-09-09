У МінТОТ назвали умову відновлення подачі води до окупованого Криму

Відповідальність за екологічне лихо в Армянську, а також за повне знищення зеленого трав'яного покриву в Степовому Криму несе Кремль, додав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Росія жодного разу не просила офіційний Київ відновити постачання води в окуповану Автономну Республіку Крим.

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив в ефірі телеканалу "Еспресо.TV".

"Можу сказати офіційно. Перше, Російська Федерація як країна-окупант в Криму, як країна-агресор, не зверталася до України офіційно з питань подання води. Друге, якщо є таке бажання, то спочатку треба звернутися до України і визнати факт окупації Криму . Без цього взагалі немає про що говорити", - пояснив політик.

Тільки після виконання Москвою цих двох умов, зазначив він, можна міркувати "скільки їм коштуватиме ця вода".

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При цьому відповідальність за екологічне лихо в Армянську, а також за повне знищення зеленого трав'яного покриву в Степовому Криму і інші техногенні катастрофи несе Кремль, додав Гримчак.

Як відомо, після кислотних випарів на заводі "Кримський титан" російські пропагандисти почали звинувачувати українську сторону в тому, що сталося. Нібито саме через відсутність води, яку більше не подають з материковою Україною, і пересох резервуар з небезпечними хімічними речовинами.