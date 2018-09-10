В Одеській області забудовник обдурив інвесторів на 26 мільйонів гривень

Від злочинних дій недобросовісного забудовника постраждали більше 200 осіб.

В Одеській області керівник будівельної компанії привласнив 26 млн грн коштів інвесторів.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

«Прокурори Іллічівської місцевої прокуратури спрямували до суду обвинувальний акт стосовно керівника будівельної фірми, підозрюваного в посадових злочинах. На посаді директора і керуючого санацією підприємства в 2005-2017 роках вказаний чиновник особисто укладав і надавав доручення на укладення договорів пайової участі з громадянами, які бажали придбати житло в багатоповерхівці.

Від злочинних дій несумлінного забудовника постраждали більш як 200 громадян, а розмір збитку - привласнених пайових внесків інвесторів - становить понад 26 млн грн», - сказали в прес-службі.

Відзначається, що в березні правоохоронні органи ліквідували схему привласнення коштів ошуканих інвесторів житлового комплексу в селі Лиманка Овідіопольського району. Встановлено, що договірні умови будівництва житлового будинку керівник фірми не виконав, а кошти інвесторів розтратив.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Овідіопольського відділу Нацполіціі в Одеській області.