Нововведення для будівельників: централізований розрахунок кошторисної зарплати скасовано

Розмір кошторисної заробітної плати на стадії розробки проектної документації визначається замовником (інвестором) самостійно, випливаючи із статистичних даних по середньомісячній зарплаті.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України вніс зміни в порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, згідно з яким скасовується регулювання розміру кошторисної заробітної плати в будівництві та спрощується процедура складання кошторисної документації.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

"З минулого року ми неодноразово обговорювали можливість скасування практики централізованого розрахунку фіксованого кошторисної заробітної плати та спрощення процедури розрахунку кошторисної документації в рамках децентралізації. І ми це зробили. Такі зміни дозволять визначати справедливу ринкову оплату праці для будівельників, будуть сприяти поліпшенню інвестиційного клімату та дерегуляції в області", - написав він.

Відповідно до змін, розмір кошторисної заробітної плати на стадії розробки проектної документації визначається замовником (інвестором) самостійно, випливаючи із статистичних даних по середньомісячної заробітної плати штатних працівників у будівництві та прогнозного індексу споживчих цін.

"При складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) розмір кошторисної заробітної плати визначається учасником, виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об'єкті будівництва, з урахуванням системи оплати праці, встановленої на підприємстві у відповідності з Законом України "Про оплату праці", - написав Парцхаладзе.

Як додав заступник міністра, при взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається виходячи з розміру, передбаченого в договірною ціною, погодженою із замовником.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Парцхаладзе заявив, що Мінрегіон планує скасувати регулювання розміру кошторисної заробітної плати в будівництві та спростити процедуру складання кошторисної документації.