У чотирьох районах Києва 11-13 вересня відключать воду

Споживачів просять заздалегідь запастися водою.

Фахівці комунальної корпорації "Київводоканал" 11-13 вересня будуть проводити ремонтні роботи на мережах в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському та Дарницькому районах.

Читайте такожВ Україні подорожчає вода

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на АТ "Київводоканал", у зв'язку з цим буде припинено централізоване водопостачання частині споживачів у зазначених районах.

Так, водопостачання буде припинено завтра, 11 вересня, з 08:30 до 18:00 за адресою вул. Митрополита Василя Липківського, 37-А (ж/д), 35 (офіси).

У середу, 12 вересня, з 22:00 до 06:00 буде відсутнє водопостачання за адресами вул. Салютна, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/д), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (ринок), вул. Щербаківського, 47, 47-В (а/зд). У цей же день з 09:00 до 21:00 будуть відключені від водопостачання будинку на вул. Польова, 31-47 (9 год/д), 27 (а/д) з 10:00 до 21:00 - на вул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/д); з 11:00 до 20:00 - на вул. Академіка Туполєва, 5, 22, 24 (ж/д).

13 вересня з 22:00 до 06:00 14 вересня без водопостачання залишаться споживачі за адресою: вул. Академіка Туполєва, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/д), 1 (ЖЕК), 1-А (д/з, п/год), 1-Б, 12-А.

Підприємство просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.