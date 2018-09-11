«Київміськбуд» визнали одним із найвпізнаваніших українських брендів

Холдингова компанія «Київміськбуд» увійшла до ТОП-20 найвідоміших українських брендів. Відповідний перелік сформовано та опубліковано виданням «Власть денег».

Як зазначає видання, до списку включено бренди вітчизняних компаній, які мають понад 10-річну історію, встигли отримати визнання у всій країні і стали лідерами у своїх галузях.

Коментуючи номінацію, Голова правління – президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір підкреслив, що подібні визнання це не лише приємно, а й надзвичайно відповідально.

«Пишаюся, це – єдина будівельна компанія в списку! Але і розумію міру відповідальності, яку накладають такі рейтинги. «Київміськбуд» знають і впізнають, більш того – компанії довіряють! 63 роки беззмінного лідерства – це відмінний гарт. Від того і немає, і не буде у компанії жодної недобудови. Абсолютно всі об’єкти – до кінця, абсолютно всім покупцям – свої квадратні метри. На сьогоднішній день майже 2 млн киян живуть у квартирах, побудованих «Київміськбудом», і на наступні півстоліття плани не менш амбітні», – зазначив Ігор Кушнір.

Щодо механізму ранжування, видання підкреслює, що обмежилось компаніями, які виробляють товари масового споживання і надають послуги населенню. Своїм успіхом ці компанії і їхні бренди зобов’язані вмінню відчувати і задовольняти запити українців. У рейтингу представлена широка регіональна географія підприємств і в той же час широкий галузевий спектр.