Мінрегіон оголосив конкурс членів спостережної ради Фонду енергоефективності

З сьогоднішнього дня претенденти можуть подавати документи на розгляд конкурсної комісії.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України оголосило конкурс щодо відбору незалежних членів наглядової ради Фонду енергоефективності.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

"З сьогоднішнього дня, 11 вересня, претенденти можуть подавати документи на розгляд конкурсної комісії. Рішення було прийнято на черговому засіданні конкурсної комісії. Текст оголошення про початок проведення конкурсу напрацьований комісією і затверджений моїм наказом", - написав він.

За його словами, комісія також затвердила вимоги до кандидатів та необхідний перелік документів, які повинні подавати претенденти, процедуру та етапи проведення конкурсного відбору, критерії оцінювання осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі, графік засідань конкурсної комісії.

Для забезпечення відкритості конкурсного відбору комісія залучила до роботи міжнародну рекрутингової компанії Hudson.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Кабмін зареєстрував як юридична особа "Державна установа "Фонд енергоефективності" і призначив виконуючою обов'язки директора фонду Юлію Головатюк-Унгуряну.

На початку червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності складе 1,6 мільярда гривень, з яких 400 мільйонів гривень будуть спрямовані на програму "теплих" кредитів, а решта (1,2 мільярда гривень) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частину з цих коштів (100 мільйонів євро) буде надана міжнародними донорами - урядом Німеччини та Європейською комісією.

В кінці березня Кабмін затвердив положення про наглядову раду Фонду енергоефективності, а в травні - порядок його формування.