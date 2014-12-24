Міністр юстиції обіцяє розкрити інформацію про нерухомість та її власників у 2015 році
Кабінет міністрів України має намір у 2015 році розкрити інформацію про майно та його власників згідно пакету антикорупційного законодавства, прийнятого у жовтні.
Про це під час засідання уряду заявив міністр юстиції Павло Петренко.
"Я прошу членів уряду підтримати рішення про розкриття інформації стосовно майна", - заявив Петренко.
За словами міністра юстиції, уряд найближчим часом визначить порядок доступу до майнових реєстрів, що дасть можливість всім юридичним та фізичним особам отримати інформацію про нерухоме майно громадян і підприємств.
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Петренко зазначив, що, крім антикорупційного ефекту, доступ до майнової інформації дозволить поліпшити інвестиційний клімат у країні.
"Основний ефект, який отримували країни-сусіди у Східній Європі (від розкриття майнової інформації - УНІАН), - компанії дізнавалися у реєстрах про об'єкти, їхній майновий стан, і це покращує інвестиційний клімат", - сказав голова Міністерства юстиції.
Також Петренко зазначив, що наступним кроком стане приведення системи реєстрів майна і майнових прав громадян до європейських стандартів, що передбачає скорочення їх кількості до 4 з 36, які будуть консолідувати всю доступну інформацію.
Раніше УНІАН повідомляв, що 26 листопада, набув чинності закон № 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів", серед положень якого передбачений вільний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.