Кабмін пропонує передати повноваження з видачі дозволів на будівництво на місця

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді у рамках реформи Державної архітектурно-будівельної інспекції (Держархбудінспекція) передати частину її повноважень місцевим органам самоврядування, а також спростити дозвільні процедури в будівництві.

Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) із посиланням на віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, законопроект, що передбачає зазначені зміни, вже подано на розгляд парламенту.

«Ключовими для нас завданням у будівельній галузі є спрощення дозвільних і погоджувальних процедур у будівництві, децентралізація повноважень у цій сфері, створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Внесений законопроект спрямований саме на це», - цитує Зубка прес-служба Мінрегіону.

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За його словами, працюючи над законопроектом, Мінрегіон передбачив норми, які дають можливість створення органів архбудконтролю у складі органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій. Тому після прийняття закону, повноваження з видачі дозвільних документів, здійснення архбудконтролю та прийняття в експлуатацію об'єктів будуть передані на місцевий рівень.

«На місцях така робота буде значно ефективніше. Ми на це сподіваємося. Хто, як не органи місцевого самоврядування спільно із громадами, краще будуть дбати про те, що і де будувати, або якої якості об'єкт вони приймають в експлуатацію на своїй території», - наголосив віце-прем'єр.

Він також зазначив, що, крім іншого, законопроект вдосконалює процедури подання декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт шляхом встановлення вичерпного переліку підстав для їх повернення і скорочує термін видачі технічних умов від 15 до 10 робочих днів. Також встановлюється вичерпний перелік документів, які подаються для прийняття в експлуатацію об'єктів.

У прес-службі Мінрегіону також уточнили, що профільний парламентський комітет уже розглянув проект закону і має намір рекомендувати його парламенту для прийняття за основу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін скасував дозволи на будівництво нескладних об'єктів.

Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена указом президента України у 2011 році. Здійснює державний контроль над дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи зі створення об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.

Після приходу до влади уряду Арсенія Яценюка Кабмін анонсував реформу Держархбудінспекції. Передбачається, що в рамках реформи органи місцевого самоврядування мають отримати право створювати власні підрозділи архітектурно-будівельного контролю. Причому у Дкржархбудінспекції після реформи залишаться функції з адміністрування реєстру, ліцензування та нагляду у сфері архбудконтролю.