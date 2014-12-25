Рахункова палата у 2014 році встановила численні факти зловживань у діяльності ДІУ

Рахункова палата у 2014 році провела аудит діяльності Державної іпотечної установи. Перевіркою встановлено, що діяльність ДІУ (глава правління - Камуз А. О.) здійснювалася з порушенням законодавства і неефективно. Численні перепідпорядкування та зміни до статутних положень звели контролюючі та наглядові функції з боку держави до мінімуму і одночасно встановили необмежені повноваження правління Установи, повідомляє Голос.ua.

Установою проводилися операції рефінансування проблемних банків на суму більш як 700 млн грн під виглядом рефінансування іпотечних кредиторів із застосуванням індивідуальних пільгових відсоткових ставок, що призвело до втрати 13,6 млн грн доходів та містить корупційні ознаки, зазначає Рахункова палата.

Крім того, в умовах повної безконтрольності за якістю планування діяльності Установи її керівництвом розроблялися необґрунтовані фінансові плани, у яких безпідставно створювалися резерви фінансових витрат. За оцінками аудиторів, показники фінансових планів на оплату праці, придбання легкових автомобілів, закупівлю аудиторських послуг були завищені на суму більш як 8 млн грн.

Крім цього, Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (міністр – Куйбіда В.С.), Міжвідомчою комісією (голова – заступник Мінрегіонбуду Ісаєнко Д.В.) при відборі житлових об’єктів високого ступеня готовності для їх добудови за державні кошти масово приймалися незаконні управлінські рішення, які спричинили включення до розпоряджень уряду забудовників та об’єктів, які не проходили конкурсного відбору (76 об’єктів), завищення вартості житла, придбання житла у будинках, вже введених в експлуатацію, квартири в яких тривалий час не реалізовувалися у зв’язку з відсутністю попиту. Разом це призвело до незаконних витрат у сумі понад 330 млн грн.

Далі, без будь-якого рішення Кабінету Міністрів України та конкурсних процедур у липні 2009 року Державною іпотечною установою придбано у двох суб’єктів господарювання 114 квартир на загальну суму майже 52 млн грн за рахунок коштів статутного капіталу, сформованого за бюджетні кошти.

У подальшому 113 квартир передано безоплатно та на безповоротній основі до центральних та місцевих органів виконавчої влади, чим завдано збитків на суму 51,7 млн грн.

Зазначені обставини були предметом перевірки з боку МВС та Генеральної прокуратури України. Деякі обставини дають змогу говорити про те, що керівники Установи знайшли спільну мову з Кабінетом Міністрів Азарова М.Я. та продовжили діяльність, ніяк не спрямовану на виконання цілей та завдань, котрі перед ними поставлені, зазначає Рахункова палата.

Державна іпотечна установа створена Постановою Кабінету Міністрів України № 1330 від 08.10.2004 року. Основною метою діяльності ДІУ визначено рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів. У 2009 році Кабінет Міністрів України шляхом внесення змін до Статуту Установи переорієнтував його на пряме фінансування добудови житлових об'єктів незавершеного будівництва, а також на придбання квартир у забудовників, що не відповідало проголошеним намірам при його створенні. Із цього часу Установа практично припинила підтримку іпотечного кредитування в Україні.