Кличко закликав міських депутатів ухвалити рішення, яке впливає на підготовку до опалювального сезону

Мер Києва закликав ухвалити рішення про збільшення статутного фонду комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про збільшення статутного фонду комунального підприємства «Київтеплоенерго».

За його словами, це необхідно для того, щоб тепловики могли належно підготуватися до опалювального сезону, повідомляє прес-служба мера.

«Щоб тривали ремонтні роботи, щоб закупили необхідну техніку. В цих складних умовах, в яких ми підходимо до опалювального сезону, ми повинні ухвалити таке рішення», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, під час позачергової сесії 11 вересня Київрада ухвалила важливе рішення, яке є вирішальним кроком для врегулювання питання заборгованості за спожитий газ. І, відповідно, для укладення угоди з НАК «Нафтогаз України» та відновлення постачання газу Києву. Цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

Також на початку сьогоднішнього засідання мер наголосив на необхідності ухвалення питання про створення муніципальної варти. Основна мета її створення - забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва.

«Думаю, всі розуміють, наскільки необхідно забезпечити порядок та охорону на об’єктах комунальної власності - власності громади столиці», - підкреслив мер.

«Муніципальна варта» не може залучатися до забезпечення публічного порядку та безпеки, а виконує виключно охоронні функції відповідно до отриманої ліцензії. Серед основних пріоритетів її діяльності: забезпечення охорони на території навчальних закладів та медичних установ, комунальних підприємств Києва.

Кличко також закликав депутатів Київради ухвалити рішення щодо пайової участі. Це, за його словами, дозволить залучати в бюджет більше надходжень від сплати пайової участі і спрямовувати ці кошти на розвиток інфраструктури в місті.