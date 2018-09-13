Стало відомо, коли відкриється і яким буде перший магазин IKEA в Києві

Перший український магазин IKEA буде відкрито у столичному Ocean Mall наприкінці літа 2019 року.

Найбільший у світі продавець меблів і товарів для дому - шведська група компаній IKEA планує відкрити свій перший в Україні магазин в новому для себе міському форматі наприкінці літа 2019 року, повідомив журналістам головний виконавчий директор IKEA в Південно-Східній Європі Стефан Вановербеке.

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За його словами, магазин площею 6 тисяч квадратних метрів буде розташовано в київському торговому центрі Ocean Mall, що поблизу метро Либідська. На першому етапі в магазині буде представлено близько 3,6 тис. одиниць товарів, після закінчення першого півріччя кількість товарів збільшиться до близько 7 тис.

У першому магазині IKEA працюватиме 60 осіб, і така сама кількість персоналу буде зайнята в логістиці. IKEA також планує залучити зовнішню логістичну компанію для доставки своїх товарів до під'їздів будинків столичних покупців.

«Ми відкриваємося в Україні абсолютно без корупції... Якщо вихід IKEA на український ринок стане історією успіху, то це дасть позитивний сигнал й іншим закордонним інвесторам, що тут можна працювати «по-білому», можна працювати відкрито, без корупції, і мати успіх. Я вважаю, що є вітер змін, який зараз дме в Україні. Я не наївна людина, але є віра в те, що ситуація буде поліпшуватися», - сказав Вановербеке.

Головний виконавчий директор IKEA не конкретизував плани подальшої української експансії своєї компанії після старту продажів у першому магазині.

«Якщо ми побачимо ажіотаж, то це буде для нас стимулом для відкриття інших магазинів», - пообіцяв Вановербеке.

«У нас в магазині буде близько семи тисяч одиниць продукції. Це середній асортимент середнього німецького магазину. Наприклад, будуть ті самі п'ятдесят різних видів ліжок. Але ви не зможете того ж дня забрати товар додому. У нас не буде складу, тому товар наступного дня буде доставлено вам додому, або ви його заберете з магазину», - пояснив принцип роботи головний виконавчий директор.

Разом з реалізацією товарів через магазин IKEA планує активно розвивати інтернет-продажу. За словами Вановербеке, перший час ц списку товарів, що продаються, будуть відсутні електронна побутова техніка і живі рослини, проте з часом й ці товари стануть доступні для українських покупців.

Товари для українського ринку надходитимуть з регіонального логістичного центру компанії IKEA, розташованого в Польщі.

Відкриття першого торгового центру IKEA в Києві планувалося ще восени 2006 року, проте тоді цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок.

Вановербеке сказав, що довгий процес виходу його компанії на окремі зарубіжні ринки не є для IKEA чимось винятковим: підготовка до відкриття перших магазинів IKEA в Сербії та Індії також зайняла близько десяти років.

Довідка УНІАН. Найбільша в світі торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена в Швеції в 1943 році. В даний час загальна кількість магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить 403 одиниці в 49 країнах світу. У 2017 році магазини IKEA відвідали по всьому світу 936 мільйонів осіб, і більш як 2 мільярди людей зайшли на сайти компанії. Загальний обсяг продажів групи минулого року становив 34,1 мільярда євро.